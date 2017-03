Börsengang bringt Snapchat mehr als gedacht

Um den Börsengang von Snapchat gab es viele Spekulationen, doch erweist dieser sich für die Macher der Foto-App zunächst als Erfolg. Trotz fehlendem Mitspracherecht stößt die Aktie auf großes Interesse und bringt Snap mehr Geld als erwartet.



Obwohl die Macher der populären Foto-App Snapchat beim Börsengang überhaupt kein Mitspracherecht geben, ist die Aktie gefragt. Die Firma Snap Inc. setzte den Ausgabepreis auf 17 Dollar fest - und damit sogar über der zuvor abgesteckten Spanne von 14 bis 16 Dollar. Die Platzierung erreicht damit ein Volumen von 3,4 Milliarden Dollar (3,2 Mrd Euro) und Snap wird zum Börsendebüt am Donnerstag insgesamt rund 24 Milliarden Dollar wert sein. Es ist der größte US-Börsengang seit die chinesische Handelsplattform Alibaba 2014 ihre Aktien platzierte.