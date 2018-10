"Bohemian Rhapsody" - Ein Denkmal für Freddie Mercury

Als Frontsänger der Band Queen wurde Freddie Mercury zur Ikone, der Regisseur Bryan Singer mit "Bohemian Rhapsody" jetzt ein filmisches Denkmal setzt. In seine Rolle schlüpft der bislang nahezu unbekannte Rami Malek.



Die Dreharbeiten zu "Bohemian Rhapsody" standen unter keinem guten Stern. Erst sprang der ursprünglich für die Hauptrolle des Freddie Mercury vorgesehene "Borat"-Star Sacha Baron Cohen aufgrund kreativer Differenzen mit Regisseur Bryan Singer ("X-Men: Apocalypse") ab. Anschließend musste dieser selbst 16 Tage vor Drehschluss das Projekt verlassen. Den Staffelstab übergab er an Dexter Fletcher, der mit seinem Film "Eddie the Eagle" über den Skispringer Eddie Edwards bereits einer berühmten Persönlichkeit ein filmisches Denkmal gesetzt hatte. Er ist es auch, der gerade erst das Elton-John-Biopic "Rocketman" fertiggestellt hat.