Bollywood auf Abruf: Zee One startet eigene Mediathek

Bollywood-Fans können nun auf Abruf jederzeit auf ihre Lieblingsfilme und Serien aus Indien zurückgreifen. Zee One startet hierzu die "Bolly.Thek".



Mit der "Bolly.Thek" wird dem Publikum künftig jederzeit möglich sein, Filme und Serien aus Bollywood zu streamen. Die neue Nischen-Mediathek wird vom Bollywood-Sender Zee One auf seiner Homepage zur Verfügung gestellt. Gestreamt wird kostenlos mit Werbeunterbrechungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.