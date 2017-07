Bollywoodkanal "Zee.One" feiert 1. Geburtstag

Der Free-TV-Sender "Zee.One" schaut auf sein erstes Jahr zurück. Wie kommen die Filme, Serien und Formate aus Asien an? Zum Geburtstag gibt es einen neuen Programmchef.



Neues Geschäftsjahr, neuer Programmchef. Der Free-TV-Sender "Zee.One" gab am 28. Juli bekannt, dass ab 7. August Thomas Vink Head of Programming wird. Der 47-Jährige war zuletzt Director of Programming & Head of Channel Operations bei "Motorvision TV". So will der Kanal bestens gewappnet in das zweite Senderjahr starten.