BonGusto startet per App auf Amazon Fire TV

Künftig wird auch auf dem Amazon Fire TV gekocht. Per Livestreaming-App ist der Food-Sender BonGusto auch dort zu empfangen. Die kostenpflichtige App ist ab sofort erhältlich.



Dank einer neuen App wird das Programm des Kochsenders BonGusto künftig auch zu Amazon Fire TV gestreamt. Die kostenpflichtige App ist seit dem Donnerstag erhältlich und schlägt mit 2,99 Euro im Monatsabo oder mit 19,99 Euro im Jahresabo zu Buche. Mit dieser App kann das gesamte Proramm des Senders rund um die Uhr per Amazon Fire TV oder Fire TV Stick verfolgt werden.