Bond-Nachfolger von Craig: Neue Spekulationen um Idris Elba

Idris Elba hat mit einem Tweet wieder einmal die Spekulationen um seine Ambitionen als künftiger James Bond angefacht. Er wäre der erste farbige Bond-Darsteller.



"My name’s Elba, Idris Elba." - mit diesen wenigen Worten löste der britische Schauspieler Idris Elba gestern ein Social-Media-Erdbeben aus. Er twitterte die Anspielung an das berühmte James Bond Zitatunter einem Bild von ihm selbst.



Ein paar Stunden später folgte dann das, was viele schon wieder als Rolle rückwarts von seinem ersten Statement auffassten. Der nächste Tweet unter einem Foto der Rap-Gruppe Public Enemy beinhaltete deren Songtitel "Don't Believe the Hype...".