Bonds legendärer Aston Martin für über 6 Mio. Dollar versteigert

Der silbergraue Aston-Martin-Sportwagen ist durch die James-Bond-Filme "Goldfinger" und "Feuerball" weltberühmt geworden.



Für 6,385 Millionen Dollar (etwa 5,75 Millionen Euro) ist das gute Stück Filmgeschichte versteigert worden. Bei der Auktion im kalifornischen Monterey kletterte der Preis am Donnerstagabend (Ortszeit) in wenigen Minuten schnell in die Höhe. Das Auktionshaus RM Sotheby's hatte den Wert des seltenen Sportwagens zuvor auf 4 bis 6 Millionen Dollar geschätzt. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.