Boris Becker bleibt TV-Experte bei Eurosport

Wie Eurosport heute mitteilt, bleibt der Tennis-Experte dem Sender erhalten.



Boris Becker bleibt dem TV-Sender Eurosport als Tennis-Experte erhalten. Der frühere Weltklasse-Spieler werde auch 2018 bei den Australian Open, French Open und US Open für Analysen dabei sein, teilte Eurosport am Mittwoch mit. Die wichtigsten Partien der Grand-Slam-Turniere werde Becker zudem als Co-Kommentator begleiten.