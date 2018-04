Boris Becker bleibt bis 2020 Eurosport-Experte

Boris Becker bleibt Eurosport weiter treu. Für die anstehenden French Open stößt Barbara Rittner ebenfalls zum Experten-Team dazu.



Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der deutschen Tennis-Legende mündete zuletzt im Januar in einem Fernsehpreis für die beste Sportsendung. Grund genug für Eurosport also den Vertrag mit Boris Becker zu verlängern.