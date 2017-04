Boris Becker weiterhin als Experte bei Eurosport

Der ehemalige Tennis-Profi Boris Becker wird weiterhin bei Eurosport sein Wissen und seine Erfahrungen über den Sport vermitteln. Zur French Open und US Open wird er dieses Jahr in seiner eigenen Sendung "Matchball Becker" Spiele analysieren.



Fans der Tennis-Legende Boris Becker können aufatmen, denn noch bleibt er Eurosport erhalten. In New York und Paris wird Becker zur US Open und der French Open wieder mit seiner eigenen Show "Matchball Becker" aufwarten und weiterhin Spiele begutachten. Bei den wichtigsten Spielen wird er sogar als Co-Kommentator einspringen.

Meldungen zu diesem Thema

Sport1 bringt den Porsche Grand Prix ab Dienstag live

Barcelona Open ab heute auf Sky

135 Stunden Snooker: Die WM in Sheffield live auf Eurosport



Grund für die weitere Zusammenarbeit könnte sein viel gelobtes Debüt bei der Australian Open dieses Jahr zusammen mit Matthias Stach gewesen sein. Neben seinen Analysen und Einblicken in die Welt des Tennis habe er auch eine große Zahl an Spielern und Trainern für Interviews begrüßen können. Dieses Angebot konnte rund 3,1 Millionen verschiedene Zuschauer in Deutschland gewinnen.



Die French Open findet vom 28. Mai bis zum 11. Juni statt, die US Open folgt vom 28. August bis zum 10. September.