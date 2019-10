Boris und Barbara Becker vor erstem gemeinsamen TV-Auftritt

Man mag es kaum glauben: Boris Becker und seine erste Frau Barbara treten am Freitag beim "Quizduell" das erste Mal zusammen in einer deutschen TV-Sendung auf.



Becker-Doppel im Quizduell - Es "verspricht ein legendäres Duell zu werden. Beide Seiten werden um jeden Punkt fighten", freut sich Jörg Pilawa, der ab 4. Oktober wieder jede Woche den "Quizduell-Olymp" präsentiert. An insgesamt 30 Freitagen fordern prominente Teams die besten Quizzer Deutschlands heraus - immer um 18.50 Uhr.