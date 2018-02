"Bosch": Amazon startet vierte Staffel - fünfte bereits geordert

Amazon hat noch vor dem baldigen Start der vierten Laufzeit von "Bosch" eine fünfte Staffel der Krimi-Serie angekündigt. Die Emmy-nominierte Produktion gehört fast schon zum Inventar des Streaminganbieters.



"Bosch" ist schon jetzt das bisher am längsten laufende Prime Original, mit einer Laufzeit pro Folge von mindestens einer Stunde. Und es sieht nicht so aus, als ob eine andere Serie diesen Rekord in naher Zukunft streitig machen könnte. Denn nun wurde eine fünfte Staffel von Amazon Prime angekündigt.