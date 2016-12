Box für Freenet TV: digiHD TT 5 IR von Telestar

Bild: © Auerbach Verlag



Großes hat Freenet TV nach eigenen Angaben noch vor: Nahezu 20 verschlüsselte HD-Programme und damit ein Großteil der Privatsender in Deutschland sollen zum offiziellen Start von DVB-T2 HD ab März 2017 verfügbar sein. Zum Empfang ist ein Receiver mit eingebautem Irdeto-Entschlüsselungssystem erforderlich, so wie es der Telestar digiHD TT 5 IR an Bord hat. Mit knapp 100 Euro als günstigstes Angebot für das Gerät muss der Käufer vergleichsweise tief in die Tasche greifen.



Auf ein Display müssen Käufer des Gerätes von Telestar ebenso verzichten wie auf irgendwelche Bedienelemente am Receiver. Eine Steuerung ist demnach ausschließlich mit der mitgelieferten Fernbedienung möglich, die im Aufbau der des bereits in Ausgabe 8/2016 getesteten DVB-T2-Empfängers von Xoro sehr ähnlich ist.