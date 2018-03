Boxen: Sport1 macht den Ring frei für den deutschen Weltmeister

Die Box-Gala in Hamburg mit dem WM-Fight von Tyron Zeuge gegen Don King-Schützling Isaac Ekpo läuft am Wochenende auf Sport1.



Am kommenden Samstag (24. März) steigt Tyron Zeuge, amtierender deutscher WBA-Champion im Supermittelgewicht, zur Titelverteidigung gegen den Nigerianer Isaac Ekpo in den Ring. Die Box-Gala, die von den beiden Hamburger Promotern Team Sauerland und EC Boxpromotion unter dem Motto "Blitz & Donner" in der edel-optics.de-Arena veranstaltet wird, hat eine hochkarätige Fight Card zu bieten.