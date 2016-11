Boxen: Zweiter Versuch von RTL mit Marco Huck

Nach einer Pechsträhne in Sachen Boxen soll es für RTL nun wieder aufwärts gehen. Mit Dmytro Kucher wurde jetzt ein Ersatzgegner für Marco Hucks WM-Kampf am Samstag gefunden.



Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Boxkampf von Marco Huck gegen den Briten Ovill McKenzie abgesagt werden musste. Grund dafür war, dass sich dieser kurz vor dem für den 24. September angesetzten WM-Kampf mit einer Verletzung ausfiel. Bereits zu diesem Zeitpunkt erklärte RTL, sich auf die Suche nach einem neuen, würdigen Gegner für Marco Huck zu machen, der zuletzt im Juni in London den EBU-Titel im Cruisergewicht gewann.