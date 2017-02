Boxen live: MDR überträgt Duell zwischen Abraham und Krasniqi

Im WBO-Ausscheidungskampf im Super-Mittelgewicht treffen Arthur Abraham und Robin Krasniqi aufeinander. Übertragen wird das Event aus der Erfurter Messehalle live im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).



"Sport im Osten" knöpft sich den WBO-Ausscheidungskampf im Super-Mittelgewicht zwischen Arthur Abraham und Robin Krasniqi vor. Im Rahmen der Sendung überträgt der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) den Boxkampf am 22. April ab 22.30 Uhr live aus der Erfurter Messehalle.