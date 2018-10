Boxer Graciano Rocchigiani ist tot - Sport1 trauert um Experten

Box-Weltmeister Graciano Rocchigiani ist am Dienstagmorgen tödlich verunglückt. Zuletzt war er im deutschen TV als Experte bei Sport1 tätig.



Der ehemalige Box-Weltmeister und Sport1-Experte Graciano Rocchigiani ist am heutigen Dienstag im Alter von lediglich 54 Jahren bei einem Autounfall in Italien ums Leben gekommen. Rocchigiani war vor allem in den Neunziger ein Sportler mit Kultstatus.