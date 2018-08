Boyle springt ab - Nächster James-Bond-Film steht ohne Regie dar

Der britische Oscar-Preisträger Danny Boyle (61, "Slumdog Millionaire") ist als Regisseur des nächsten James-Bond-Films abgesprungen.



Den Ausstieg Boyles gaben die Film-Produzenten sowie Hauptdarsteller Daniel Craig am Dienstag bekannt. Wegen "kreativer Differenzen" habe Boyle von dem Projekt Abstand genommen, teilten sie auf der Webseite des Bond-Films mit. Über einen Nachfolger wurde zunächst nichts bekannt.