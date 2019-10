Branchenbeben: Reichster Tscheche kauft sich ins TV-Geschäft ein

Der tschechischer Unternehmer und Milliardär Petr Kellner steigt in großem Stil ins Fernsehgeschäft ein. Seine Investmentfirma PPF plant die Übernahme des US-Unternehmens Central European Media Enterprises.



Kellners Firma kauft CME, das zahlreiche Privatsender in Tschechien, Bulgarien, Rumänien, Slowenien und der Slowakei betreibt. Beide Seiten hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet, teilte die PPF-Gruppe am Montag in Prag mit. Die CME-Aktionäre und die Wettbewerbsbehörden müssten der Übernahme noch zustimmen. Der Preis der Transaktion beläuft sich CME zufolge auf umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro.