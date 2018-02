Branchenneuling Max Conze wird ProSiebenSat.1-Chef

Ein Pharmamanager hat ProSiebenSat.1 mit frischen Ideen groß und profitabel gemacht. Sein frisch gekürter Nachfolger kümmerte sich bislang um Staubsauger. Der Aufsichtsrat hofft auf neue Erfolge.



Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 hat einen Branchenneuling zum neuen Chef gekürt. Der Aufsichtsrat ernannte den früheren Chef des britischen Staubsauger-Herstellers Dyson, Max Conze, am Mittwoch zum Nachfolger des vorzeitig abgelösten Thomas Ebeling.