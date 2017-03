Brand gegen Basler bei "Eine Liga für sich"

In der dritten Episode der ersten deutschen Sport-Comedy-Show beim neuen Sender Sky 1 treffen am Montag Heiner Brand und Mario Basler aufeinander.



Mit "Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette" zeigt Sky 1 die erste deutsche Sport-Comedy-Show. Moderator Frank Buschmann heißt in der nunmehr dritten Episode den ehemaligen Handball-Bundestrainer und Sky-Experten Heiner Brand sowie den ehemaligen Nationalspieler Mario Basler willkommen.