Brand in WDR-Gebäude - Morgenmagazin muss umziehen

Plötzlich aus Düsseldorf - ein Kellerbrand in einem Kölner WDR-Gebäude hat das Morgenmagazin zu einem Notfall-Umzug gezwungen.

Dieses Bild war man so vom Morgenmagazin nicht gewohnt - heute morgen standen die Moderatoren auf einmal in der Kulisse eines Düsseldorfer Notfall-Studios. Aufgrund eines Kellerbrands in einem Kölner WDR-Gebäube musste über Nacht in einem logistischen Kraftakt das Ausweichstudio technisch hergerichtet werden.