Brandkatastrophe von Notre-Dame wird als TV-Drama verfilmt

Der Brand von Notre-Dame wird Stoff für ein TV-Drama, wie nun auf der Fernsehmesse Mipcom bekanntgegeben wurde.



Es war ein Schock für die ganze Welt, als im Frühjahr dieses Jahres eine Feuersbrunst den Großteil der berühmten Kathedrale im Herzen von Paris verwüstete. Jetzt wird der französische Kinokonzern Pathé daraus eine Miniserie für das internationale Fernsehpublikum produzieren.