Branka Maric ist zurück beim "Donnerstags-Krimi im Ersten"

Neda Rahmanian ermittelt wieder. Zu sehen ist die Schauspielerin in zwei neuen Filmen der ARD Degeto-Reihe "Der Kroatien-Krimi". Welche Herausforderungen warten diesmal auf ihre Rolle Branka Maric?



Das Erste zeigt am 25. Januar und 1. Februar zwei neue Fälle der ARD Degeto-Krimireihe "Der Kroatien-Krimi". "Mord auf Vis" ist der dritte Fall für die Kommissarin Branka Maric.