Brauchen wir einen öffentlich-rechtlichen Newskanal?

Kritiker bemängeln, die ARD-Berichterstattung über den Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris sei zu spät gekommen und nicht umfangreich genug gewesen. ARD-Intendant Ulrich Wilhelm sieht das anders und bezieht auch Position zu einem neuen Nachrichtenkanal.



Die Entscheidung über einen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal liegt aus Sicht der ARD nicht in der Hand der öffentlich-rechtlichen Sender. "Es ist letztlich eine Sache des Gesetzgebers", sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm am Mittwoch in Hamburg zum Abschluss einer Intendantensitzung. Zuletzt seien ähnliche Bemühungen vom Gesetzgeber abgelehnt worden. So seien ein Spartenkanal für Sport und eben auch ein öffentlich-rechtlicher Nachrichtenkanal für nicht nötig erachtet worden. "Natürlich hätten wir im Prinzip die Kraft und auch die Erklärkompetenz, größere Leistungen permanent zu stemmen", sagte Wilhelm. "Aber hier ist die Entscheidung des Gesetzgebers zu respektieren."



Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) teilte am Mittwoch mit, er sehe in der Forderung nach einem öffentlich-rechtlichen Nachrichtenkanal einen sinnvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Rundfunksystems. Sie war in den sozialen Medien am Montag erneut zu hören. Kritiker der Berichterstattung über den Brand in der Kathedrale Notre-Dame in Paris bemängelten, ARD und ZDF seien in das Thema nicht schnell und umfangreich genug eingestiegen. "Ich schließe mich hier keiner Kollegenschelte an, fordere aber, aus der Senderstruktur konstruktive Konsequenzen zu ziehen", so der DJV-Bundesvorsitzende, Frank Überall.