Breitband-Ausbau: Neue Förderung für schnelleres Internet

Um den Ausbau der digitalen Infrastruktur auf nationaler Ebene voran zu treiben, verspricht die Bundesregierung nun, mehr Geld zu investieren. Von den bisher veranschlagten Fördergeldern ist allerdings erst ein winziger Bruchteil ausgezahlt worden. Kritiker bemängeln dieses Vorgehen.



Weniger als 1%, nämlich 26,6 Millionen von den seit 2015 ausgelobten Fördermitteln, sind laut der Süddeutschen Zeitung bisher tatsächlich in den Breitband-Ausbau geflossen.