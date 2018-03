Breitbandausbau: Bundesregierung verfehlt Ziel für 2018

Nachdem die Bundesregierung im Jahr 2014 ihre Digitale Agenda präsentierte, versicherten die Politiker einen deutschlandweiten Ausbau des Breitbandnetzes bis 2018. Heute ist klar: dieses Ziel wird auch die neue Regierung nicht erreichen.



Zweifelsohne war dieses Ziel zum Ausbau des Breitbandnetzes hoch gesteckt. Dennoch freuten sich viele Menschen darauf, das Internet über einen Anschluss mit mindestens 50 Megabit pro Sekunde bedienen zu können. Dieses Ziel wurde zwar mittlerweile in zahlreichen Städten realisiert. Doch in vielen ländlichen Regionen träumen Einwohner noch immer vom 50-Megabit-Ziel.



80 Prozent mit Breitbandanschluss versorgt

Angaben der Bundesnetzagentur zufolge konnten zum Jahreswechsel von 2017 auf 2018 rund 80 Prozent aller deutschen Haushalte auf einen Breitbandanschluss zurückgreifen. Dieser Fortschritt basiert auf zwei Technologien, der Vectoring-Technologie und Kabelanschlüssen von Anbietern wie Unitymedia oder Vodafone. In ländlichen Regionen sind derzeit nur etwa 36 Prozent aller Haushalte mit einem Anschluss mit einer Mindestgeschwindigkeit von 50 Megabit pro Sekunde versorgt. Es heißt, dass der Breitbandausbau in hügeligen Regionen und Gebieten mit wenigen Einwohnern zu teuer ist. Ein typisches Beispiel ist der Wartburgkreis in Thüringen. In diesem Gebiet hat nach einer Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft zufolge nur jeder fünfte Haushalt einen Zugriff auf das schnelle Internet.