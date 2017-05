Breitbandausbau: Dobrindt will letztes Viertel anschließen

Bis 2018 sollen bundesweit alle Haushalte mit schnellem Internet versorgt sein. Doch vor allem auf dem Lande herrscht weiter Nachholbedarf. Bundesverkehrsminister Dobrindt bleibt aber optimistisch, das Ziel noch zu erreichen.



Für Jürgen Grützner ist die Sache klar: "Das Problem waren von Anfang an die letzten 30 Prozent. Voraussichtlich werden wir davon gerade mal gut die Hälfte schaffen", resümiert der Geschäftsführer des Telekom-Verbandes VATM. Es geht um den Ausbau des schnellen Internets, die Bundesregierung hat die Latte hoch gelegt: In gut eineinhalb Jahren soll bundesweit für jeden Haushalt ein Anschluss mit einem Surftempo von mindestens 50 MBit pro Sekunde verfügbar gemacht werden. Das heißt: Im ganzen Land ruckelfreies Video und TV über Internet, Musik hören ohne Aussetzer oder Daten verschicken ohne lange Wartezeiten.