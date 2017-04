Breitbandausbau: Nächster Meilenstein für Vodafone

In den Breitbandausbau kommt immer mehr Schwung, vor allem die Kabelnetzbetreiber engagieren sich stark. Nun kann Vodafone einen weiteren Meilenstein vermelden: Sieben Millionen Haushalte können nun auf Internetgeschwindigkeiten von 400 MBit/s zugreifen.



Schnelles Internet als Motor der Digitalisierung: Mit Finanzspritzen will die Bundesregierung noch mehr Schwung in den Ausbau der Bandbreiten bringen. Vor allem die privaten Kabelnetzbetreiber sind hier schon einen Schritt weiter und versuchen sich beim Anschluss der Haushalte gegenseitig zu überbieten. Am Donnerstag konnte Vodafone einen weiteren Meilenstein vermelden.