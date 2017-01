Breitbandausbau: Telekom sucht Zusammenarbeit

Im Streit um den richtigen Weg beim Breitbandausbau bahnt sich eine Wende an: Die Telekom, die vorrangig auf Vectoring setzt, sucht den Schulterschluss mit den Wettbewerbern und will 2017 verstärkt auf Kooperationen bauen.



Der Rückstand Deutschlands in Sachen Digitalisierung lässt sich auch auf den schleppenden Ausbau des schnellen Internets im ländlichen Raum zurückführen. Die Bundesregierung will dies ändern und bis Ende 2018 mindestens Download-Geschwindigkeiten von 50 MBit/s flächendeckend in allen Haushalten anbieten können. Doch zwischen der Telekom und den Wettbewerbern war ein fast zwei Jahre währender Streit über den richtigen Weg entstanden, der den Ausbau weiter verzögert hatte. Nun scheint die Telekom jedoch auf die Konkurrenz zugehen zu wollen.