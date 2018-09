Breitbandversorgung beeinflusst Entwicklung von Start-ups

Im Osten gibt es im Vergleich zu den alten Bundesländern weniger junge, innovative Unternehmen. Von deutschlandweit 1.837 sogenannten Start-ups befinden sich nur 202 in den fünf ostdeutschen Bundesländern.



Das geht aus der Analyse von Daten des Bundesverbandes Deutsche Start-ups für das MDR-Projekt "Exakt - So leben wir!" hervor. Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) zeigt die Sendung heute um 20.15 Uhr.