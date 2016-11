"Breitbart News": Trumps Hofmedium will nach Europa

Als Sprachrohr für die kontroversen Slogans von Neu-Präsident Donald Trump hatte "Breitbart News" einen großen Anteil an dessen Wahlsieg. Nun will das Nachrichtenportal nach Europa, um den dortigen Rechtspopulisten eine Plattform zu bieten.



Am unerwarteten Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen am Mittwoch hatte das Nachrichtenportal "Breitbart News" keinen geringen Anteil. Schließlich hatte sich der Blog vom Sprachrohr der US-Wutbürger zum Haus- und Hofmedium des neuen Präsidenten gemausert. Nun will das Portal expandieren und hat dabei auch Frankreich und Deutschland im Blick, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.