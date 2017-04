Breite Allianz gegen geplantes Gesetz gegen Hass im Netz

Der sich für den Schutz der Freiheit im Internet einsetzende LOAD e.V. bringt eine Deklaration für die Meinungsfreiheit auf den Weg. Sie wird durch eine breite Allianz von Wirtschaftsverbänden, netzpolitischen Vereinen, Bürgerrechtsorganisationen und Rechtsexperten unterstützt.



In Reaktion auf die Verabschiedung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) durch das Bundeskabinett am 5. April 2017 baut sich eine breite Allianz von Wirtschaftsverbänden, netzpolitischen Vereinen, Bürgerrechtsorganisationen und Rechtsexperten auf. Sie will ihre Besorgnis um die Auswirkungen auf den öffentlichen Diskurs in Deutschland zum Ausdruck bringen. Dazu verabschiedete sie nun eine gemeinsame "Deklaration für die Meinungsfreiheit".