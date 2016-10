Breko-Mitglieder klagen gegen Vectoring-Entscheidung

Keine Ruhe im Streit um den Breitbandausbau: Auch in der bereits überarbeiteten Entscheidung zum Vectoring durch die Bundesnetzagentur sehen die Telekom-Wettbewerber keine Lösung und wollen nun den Rechtsweg bestreiten.



Der Breitbandausbau in Deutschland soll für flächendeckende Spitzengeschwindigkeiten bei der Internet-Nutzung sorgen, doch kommt dieser durch den Streit um die richtige Technologie nicht voran. Durch die Entscheidung der Bundesnetzagentur pro Vectoring der Telekom Anfang September schien ein Durchbruch geschafft, doch wollen sich die Wettbewerber mit der Idee eines Monopols der Telekom um die Hauptverteiler im Nahbereich nicht anfreunden. So kündigten am Freitag alternative Netzbetreiber, allesamt Mitglieder des Bundesverbands Breitbandkommunikation (Breko), juristische Schritte an.