Breko besetzt Führungsspitze neu

Der Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) wird künftig von einer neuen Führung geleitet. Die Mitgliederversammlung setzte bei ihrer Wahl auf einen Mix aus alt und neu.



An der Spitze des Bundesverband Breitbandkomminukation (Breko) tut sich etwas. Die Mitgliederversammlung vom 25. November hat Norbert Westfal in Berlin zwar als Präsidenten des Breko im Amt bestätigt. Zu seiner Seite steht in der neuen Amtszeit allerdings ein neues Gesicht. Dr. Jürgen Hernichel leitet den Verband als Vizepräsident mit. Dieser ist seit 1. März 2016 in der Geschäftsführung von 1&1 Versatel tätig und kann auf eine lange, erfolgreiche Karriere in der Branche zurückblicken.