Bremer Fernsehpreis 2018: Nominierte stehen fest

Auch 2018 würdigt und kürt der Bremer Fernsehpreis - Regionalwettbewerb der ARD - wieder hervorragende Produktionen des Regionalfernsehens. 117 Einreichungen gingen bei Radio Bremen, das den Preis im Auftrag der ARD veranstaltet, ein.



Jetzt hat die Vorjury mit Christian Buch (MDR), Kristina Böker (SWR), Verena Egbringhoff (WDR), Jess Hansen (Joker Pictures), Hans Helmich (DW, vertritt als Verbindungsredakteur die Jury), Neele Knetemann (RTL), Christian Mößner (BR), Gabriele von Moltke (RBB) und Ute Wellstein (HR) die besten Fernsehbeiträge mit regionalem Schwerpunkt ausgesucht und nominiert.