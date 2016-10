Bremer "Tatort"-Ermittler auf Jagd in der virtuellen Realität

Virtual Reality meets "Tatort": In "Echolot" ermitteln die Bremer Kommissare im Fall einer getöteten Start-Up-Geschäftsführerin nicht nur in der realen, sondern auch in der digitalen Welt.

Die Bremer Hauptkommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Stedefreund (Oliver Mommsen) bekommen Unterstützung von BKA-Kollegin Linda Selb (Luise Wolfram). Bild: © Radio Bremen/Christine Schroeder

Verlaufene Farben, Nullen und Einsen flackern weiß über eine dunkle Straße, dann eine Weißblende - eine Frau wird nach einem Autounfall tot aus ihrem Wagen geborgen. Die ersten Sequenzen des neuen Bremer "Tatorts" mit dem Titel "Echolot" symbolisieren die verschwimmenden Grenzen zwischen real und virtuell, die sich durch die ganze Folge ziehen. Sie wird am Sonntag, den 30. Oktober, um 20.15 Uhr in der ARD ausgestrahlt.



Als Vanessa Arnold (Adina Vetter), die Mitgründerin eines hippen Bremer Startups, bei einem Autounfall stirbt, vermuten "Tatort"-Kommissare Inga Lürsen (Sabine Postel) und Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) Vorsatz: Am Tatort werden keine Bremsspuren gefunden. Mögliche Täter und Motive sind zahlreich - Arnold und ihre drei Geschäftspartner bereiteten den Launch eines digitalen Assistenten vor, der die jungen Unternehmer zu Ruhm und Erfolg führen könnte. Der Assistent heißt "Nessa" - eine digitale Kopie von Vanessa Arnold.