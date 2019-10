Brief an SPD-Mitglieder: Böhmermann braucht nur 50 überzeugen

Böhmermann gibt den SPD-Vorsitz nicht auf: Der Moderator will weiter Partei-Chef werden und wendet sich nun direkt an die Parteibasis.



"Ich möchte auf dem Parteitag Anfang Dezember von 50 Delegierten zum Kandidaten für den SPD-Vorsitz aufgestellt und gewählt werden", schrieb Böhmermann in einem Brief an die SPD-Mitglieder, den er am Montag auf Twitter veröffentlichte.