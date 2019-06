BrightBlue und M7 vertiefen IPTV-Kooperation

Multicarrier-Abkommen gleicht IPTV-Programmauswahl an DVB-C an. Durch die Vereinbarung mit M7 wird das Portfolio des IPTV-Produkts von BrightBlue erweitert.



Der IPTV-Dienstleister BrightBlue und M7, Deutschlands führender Anbieter von TV-Entertainment für Kabel- und IP-Netze, erweitern ihre bestehende Zusammenarbeit durch eine Multicarrier-Vereinbarung. Kunden von BrightBlue, die bereits einen Lizenzvertrag mit der M7 Group haben, steht damit dasselbe Premium-Senderportfolio sowohl für Kabelfernsehen (DVB-C) als auch für IPTV bereit.