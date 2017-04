Brigitte Nielsen verkuppelt wieder Wirte auf RTL2

Nach langer Pause geht es am Montag weiter mit der Kuppel-Show "Wirt sucht Liebe" auf RTL2. Ganz im Sinne von "Bauer sucht Frau" verkuppelt darin Hollywood-Schauspielerin Brigitte Nielsen Single-Wirte mit heiratswilligen Frauen.



Im August 2016 stellte Brigitte Nielsen erstmals auf RTL2 die fünf Single-Wirte in der Kuppel-Show "Wirt sucht Liebe" vor. Beim großen Wirtetreffen in München konnten diese sich ihre potentiellen Traumfrauen aussuchen. Die hatten dann die Möglichkeit, eine Woche mit ihrem Wirt verbringen. Doch dabei mussten die Damen nicht nur das Herz der Männer erobern sondern auch ihre Talente hinter der Theke beweisen.