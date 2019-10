Bringt Apple seine Kreditkarte bald auch nach Deutschland?

Apple-Chef Tim Cook hat in einem Interview angedeutet, dass die Apple Card bald auch in Deutschland verfügbar sein könnte.



Der "Bild"-Zeitung gegenüber bekräftigte Cook die Absicht Apples, seine Kreditkarte in Zukunft auch in Europa und explizit auch in Deutschland anzubieten. Bisher ist die Apple Card ausschließlich in den USA in Kooperation mit Goldman Sachs auf dem Markt.