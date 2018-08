Brisante RBB-Neuproduktion "Alles Isy" feiert Premiere

Der neue Fernsehfilm "Alles Isy" präsentiert ein hochemotionales Familiendrama und einen Beitrag zur Debatte um sexuelle Gewalt unter Jugendlichen. Die Produktion des RBB entstand in Berlin und mit Hilfe von Berliner Beratungseinrichtungen, doch die Geschichte könnte überall spielen.



Der sechzehnjährige Jonas (Michelangelo Fortuzzi) ist in seine beste Freundin Isy (Milena Tscharntke) verliebt, aber die steht auf ältere Jungs. Isy nimmt auf einer Party Drogen und verliert im Rausch die Kontrolle. Erst machen sich Lenny (Ludwig Simon), Martin (Jakob Schmidt) und Jonas darüber lustig. Doch dann eskaliert die Situation und die drei Jungen vergewaltigen das bewusstlose Mädchen.