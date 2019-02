Britbox: BBC und ITV starten 2019 gemeinsamen Netflix-Rivalen

Der britische Privatsender ITV und die öffentlich-rechtliche BBC werden noch in diesem Jahr einen Streamingdienst an den Start bringen, der es auf der Insel mit Netflix aufnehmen soll.



Der On-Demand-Service soll den Namen "Britbox" tragen und kostenpflichtiger Natur sein, wie der "Guardian" berichtet. Ein genauen Preis konnte das britische Blatt noch nicht in Erfahrung bringen, jedoch soll das von beiden Seiten bestätigte Projekte "wettbewerbsfähig" sein, was auf ähnliche Kosten-Dimensionen wie beim Konkurrent Netflix hindeuten könnte.