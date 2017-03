Britische Regierung stoppt Werbekampagnen bei Youtube

Verantwortliche bei Google mussten sich am vergangenen Freitag im Cabinet Office des Vereinigten Königreichs offiziell entschuldigen. Der Grund: Werbung, die in extremistischen Videos auf Youtube eingespielt wurde.



Werbeanzeigen für mit Steuergeldern finanzierten Institutionen wie der Royal Navy und der BBC wurden in extremistischen Videos auf Youtube eingespielt, wie die britische Zeitung "The Times" aufdeckt. Daraufhin bat das Cabinet Office des Vereinigten Königreichs den Suchmaschinen-Giganten Google, dem Youtube gehört, um eine Erklärung. Verantwortliche des Konzerns erschienen wie gebeten am Freitag und entschuldigten sich offiziell für die Werbeeinblendungen, wie unter anderem der "Business Insider" berichtet.