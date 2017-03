Brose Bamberg gegen Bayern München und Ulm auf Sport1

An den nächsten beiden Wochenenden zeigt Sport1 live die Partien Bayern München gegen Brose Bamberg und Brose Bamberg gegen Ratiopharm Ulm im Free-TV. Können die Bayern auf ein Erfolgserlebnis gegen den großen Rivalen hoffen?



Brose Bamberg und auch Bayern München sind schon für die Endrunde qualifiziert. Allerdings befinden sich beide Teams weiterhin in der Jägerrolle. Die Franken wollen die Tabellenführung zurückerobern und die Bayern schielen noch auf den zweiten Platz. Der verspricht eine bessere Ausgangslage für die Playoffs. Beim letzten fränkisch-bayerischen Derby im Pokalfinale siegte Bamberg knapp mit 74:71. Am Sonntag wird im Audi Dome die Entscheidung zwischen den beiden Rivalen ausgefochten.