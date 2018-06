Brücke wird nach Terence Hill benannt - er kommt!

Filmstar Terence Hill kommt nach Worms, um eine Brücke mit seinem Namen offiziell zu eröffnen.



"Ist es wirklich wahr, dass ihr einer Brücke meinen Namen gegeben habt?", zitierte die Stadt Hills erste Reaktion. Und: "Ich komme sehr gerne." Streng genommen ist die Brücke über die Bundesstraße 9 schon seit fast zwei Jahren in Betrieb.