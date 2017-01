Budenzauber: Sport1 zeigt Hallenfussball live

Live im Free-TV oder im Livestream: Sport1 überträgt sechs Hallenfußball-Turniere. Neben den Stars von morgen kommen auch echte Promis zum Einsatz.



Sport 1 zeigt sechs Hallenturniere im Herrenfußball live im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Den Anfang machen die Nachwuchsteams im Mercedes-Benz Junior Cup. Das prestigeträchtige Hallenturnier für A-Jugend-Mannschaften wird am 6. Januar ab 13 Uhr und am 7. Januar ab 11 Uhr übertragen. Mit dabei sind unter anderem die Jugendmannschaften des VfB Stuttgart, Leicester City, TSG Hoffenheim und von Schalke 04.