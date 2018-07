Bürger hören mehr als vier Stunden am Tag Radio

Die Nutzung des Radios ist trotz UKW-Antennen-Streit und der Debatte um den Sinn von DAB weiterhin auf stabilem Niveau.



Die Radionutzung in Deutschland bleibt sehr stabil. Insgesamt hören die Menschen an einem durchschnittlichen Werktag im Schnitt 247 Minuten Radio. Das geht aus den am Mittwoch in Frankfurt veröffentlichten Eckdaten der Media-Analyse hervor. Das sind exakt so viele Minuten wie bei der vorangegangenen Erhebung im März dieses Jahres.