Bürgerjournalismus für Vielfalt - Medien im türkischen Wahlkampf

Immer wieder Erdogan: Der türkische Präsident dominiert die Medien. Alternative Kanäle wollen für ausgewogene Berichterstattung sorgen - im Wahlkampf, aber auch am Wahltag selbst.



Die Studioleuchten stehen schon, das Programm noch nicht ganz. Die Studentin Bahar Ünlü steht am Sonntag bei den Wahlen in der Türkei das erste Mal als Moderatorin vor der Kamera. Viel Erfahrung hat sie nicht. "Ich bekomme das schon irgendwie hin", sagt sie und lächelt. Aus dem kleinen Studio im Istanbuler Stadtteil Kadiköy heraus wollen Ünlü und ihre Kollegen des türkischen Netzwerks "dokuz8haber" den Wahltag live kommentieren, Reporter im ganzen Land sollen über eventuelle Unregelmäßigkeiten berichten. Im Wahlkampf geben sie der Opposition Raum. Ihre Plattformen sind Twitter, Facebook und YouTube.