"Buh"-Rufe beim ESC: Eklat beim Vorentscheid in Spanien

In Spanien steht der Eurovision Song Contest (ESC) in diesem Jahr unter einem schlechten Stern. Beim Vorentscheid kam es zu einem Eklat. Grund war die umstrittene Entscheidung der Jury.



Beim spanischen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest (ESC) 2017 ist es zum Eklat gekommen. Als die Jury den Sieger der am späten Samstagabend live übertragenen Fernseh-Gala bekanntgab, brach im Publikum lauter Protest aus: "Schiebung, Schiebung", hallte es durch den Saal. Es gab auch laute Pfiffe. Der ausgebuhte und völlig entnervte Gewinner Manel Navarro reagierte vor laufenden Kameras schließlich mit einer obszönen Geste. "Bitte mehr Respekt!", rief Moderator Jaime Cantizano vergebens. Die Zeitung "El País" titelte am Sonntag: "Blamage im Hooliganstil."